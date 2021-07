Raffaella Carrà fa l’ultimo regalo ai cittadini e riesce dove tutti finora hanno fallito: far svuotare i cassonetti dei rifiuti e ripulire le strade dalle tonnellate di spazzatura che in questi giorni hanno invaso la città.

La denuncia del Codacons

Peccato tuttavia che la pulizia “straordinaria” sembri aver riguardato solo la zona dove risiedeva il noto personaggio televisivo – zona presa d’assalto in questi giorni dai giornalisti – mentre il resto della capitale appare ancora in piena emergenza rifiuti.

Lo denuncia il Codacons, che chiede chiarimenti al Comune di Roma e all’Ama.

Un monitoraggio del Codacons eseguito nella mattina e nel pomeriggio di ieri ha rilevato come strade e marciapiedi di Corso Francia, Vigna Clara, Via Flaminia, e tutta l’area limitrofa all’abitazione romana della Carrà apparissero incredibilmente puliti, con i cassonetti della spazzatura praticamente vuoti e nessun rifiuto a terra – spiega l’associazione – Situazione molto diversa da altre zone della capitale, come dimostrano i roghi appiccati nelle ultime ore dai residenti di alcuni quartieri di Roma sud, esasperati dall’invasione di spazzatura che rende invivibili le strade.

E’ certamente sospetto che, con l’arrivo in massa di giornalisti italiani e stranieri a realizzare servizi davanti la casa della showgirl più amata del paese, tutta la zona dove risiedeva l’artista sia stata messa a nuovo, e non si veda un rifiuto a terra – prosegue il Codacons – Quello che appare lampante in queste ore è una scandalosa discriminazione sul fronte dei rifiuti tra cittadini di Roma nord e cittadini di Roma sud, con questi ultimi che sembrano ricevere un trattamento diverso pur pagando la Tari allo stesso modo.

Per questo il Codacons chiede chiarimenti al Comune di Roma e all’Ama, chiedendo di rendere nota l’attività di raccolta rifiuti eseguita nelle ultime 48 ore nell’area dove risiedeva la Carrà e nelle altre zone della capitale.