E’stato sorpreso a spacciare il 14 giugno scorso nei pressi di piazza Ragusa e tempestivamente arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

La vicenda

S.G., 52enne italiano, è stato bloccato nei pressi di un bar conosciuto come abituale ritrovo da parte di assuntori di hashish e, perquisito, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, oltre che di denaro contante.

Di pari passo al procedimento penale che ha permesso di sottoporre il 52enne, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, è stata avviata dalla Divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura, un’istruttoria finalizzata alla emissione di un provvedimento DACUR ( Divieto di accesso alle aree urbane) a suo carico.

Il Questore di Roma, considerato il luogo dove è avvenuto il fatto ovvero in corrispondenza di esercizi pubblici ed in prossimità dell’Istituto Scolastico Giacomelli, comprensivo di una scuola primaria di primo grado e di una scuola media; considerata l’elevata presenza di giovani e studenti nonché l’esigenza di garantire la tranquillità e la sicurezza pubblica di tutti i cittadini, ha emesso a carico del 52enne un D.A.C.U.R (divieto d’accesso alle aree urbane) che dispone un divieto di ingresso della durata di 2 anni per i locali pubblici e loro pertinenze ubicati a piazza Ragusa e nell’area compresa tra via Mestre, via Monselice, via Tuscolana, via San Remo, via Pescara, via San Antonio Maria Gianelli, via della Stazione Tuscolano.

L’inosservanza del provvedimento prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 8 a 20 mila euro.

Il provvedimento è stata notificata dagli agenti del VII Distretto S. Giovanni, diretto da Antonio Soluri, nei giorni scorsi.