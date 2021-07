Da oggi, 7 luglio 2021, al Multisale Ariston di Colleferro arriva Black Widow interpretata da Scarlet Johansoon che torna sul grande schermo con una storia tutta per sé.

La trama di Black Widow

Black Widow, la vedova nera, la superspia sovietica addestrata da quando era piccola per diventare una combattente d’acciaio rivelerà il suo passato tormentato. La piccola Natasha è cresciuta per alcuni anni in Ohio con la madre Melina, il padre Aleksei e la sorella Yelena. Una famiglia che è soltanto una copertura, ma è anche l’unica che lei e Yelena hanno avuto. Il resto del tempo è stato occupato dagli addestramenti nella “stanza rossa”, un programma segreto russo per creare superagenti assassini. Quando anni dopo Yelena le fa avere un antidoto a quel programma, Natasha si trova tagliata fuori dagli Avengers ed è anzi ricercata, in seguito alla Guerra Civile tra Capitan America e Iron Man. Inizia così una missione che riporta a casa Black Widow, facendole ritrovare la madre adottiva Melina e il Red Guardian Aleksei, che sostiene di essere stato la controparte russa di Capitan America.

Black Widow al Multisale Ariston di Colleferro: ecco la programmazione

Da questa sera le sale dell’Ariston saranno pronte ad accogliere gli appassionati della saga Marvel, impazienti e desiderosi di conoscere la storia dell’eroina avanger. Da oggi 7 luglio Black Widow sarà in sala Tognazzi alle 18:30 e alle 21:30. I biglietti possono essere acquistati anche online, direttamente sul sito dell’Ariston