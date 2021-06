Anche al Cinema Ariston di Colleferro è arrivato il Bubble tea. A base di tè nero, latte e perle di tapioca, questa bevanda di origine taiwanese sta conquistando i giovanissimi in America, in Nord Europa e anche in Italia. Sapori e tradizioni orientali si mescolano e si fondono con nuove sperimentazioni, per un tripudio di colori da bere e da masticare. Sì, perché il Bubble tea è uno snack drink in piena regola, grazie ai popping boa, perle ripiene di sciroppi di ogni tipo che si depositano sul fondo del bicchiere, pronte a far scoppiettare le nostre papille gustative.

Alla pesca, ai frutti della passione, tè verde, matcha e molti altri: non resta che scegliere il tè preferito, dissetarsi e arrivare alle golose palline per sentirle esplodere in tutta la loro dolcezza. Ma non solo: si possono scegliere anche strisce di gelatine aromatizzate o pezzi di frutta. Combinazioni per ogni gusto, un’infinità di mix e una grande scelta tutta da bere, rigorosamente con cannucce più grandi del solito e pensate per far passare le perle di tapioca o altri tipi di palline.

Al cinema Ariston di Colleferro col Bubble tea

A Milano e in altre città del Nord è abbastanza facile trovare locali dedicati quasi esclusivamente a questa bevanda esotica. Non si può dire lo stesso per il resto dello stivale, dove nei bar è ancora raro incrociare i colori del bubble tea. Sbarcata da poco a Roma in una ventina di locali, da qualche giorno questa bevanda colorata e scoppiettante si può trovare anche in provincia, a Colleferro. Dove? Al multisale Ariston in via degli Atleti 5. Mentre riscopriamo la bellezza e l’incanto della magia del grande schermo da oggi all’Ariston possiamo anche fare conoscenza con la bevanda del momento. Qui voglio aggiungere la marca o comunque la tipologia di Bubble tea avete.

Cosa sono le perle di tapioca

Ottenute dalla lavorazione della tapioca, una speciale fecola ricavata dalla manioca – un arbusto del Sud America – queste perle vengono bollite e poi immerse in sciroppi alimentari da gusti e colori più disparati per essere sistemate sul fondo del bicchiere di tè. La tapioca è gluten-free, via libera quindi alla bevanda del momento anche per i celiaci.