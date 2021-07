Roma, domani camera ardete per Raffaella Carrà al Campidoglio

Da domani in Campidoglio è prevista l’apertura della camera ardente per Raffaella Carrà, scomparsa ieri a Roma.

Raffaella Carrà: da domani camera ardente in Campidoglio

Alle ore 16 di domani partirà il corteo funebre da via Nemea 21 e sarà scortato dalla Polizia locale di Roma Capitale. Il corteo farà le seguenti tappe, dove si fermerà un minuto per il pubblico saluto dell’artista: Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), RAI di Via Teulada 66, Teatro delle Vittorie, RAI di Viale Mazzini 14, Campidoglio.

L’apertura della camera ardente sarà alle ore 18 e si protrarrà fino a mezzanotte. Giovedì riaprirà dalle ore 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte. Venerdì sarà invece aperta dalle 8 alle 11.

Venerdì 9 luglio alle ore 12 si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio. È consentito l’accesso a cittadini, stampa e tv nel rispetto delle norme anti-Covid.