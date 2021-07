Tuscolano. Tenta di estrarre un coltello davanti ai Carabinieri: ai domiciliari un 45enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un italiano 45enne, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arma.

La vicenda

L’uomo, è stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto in via Tuscolana, nei pressi della fermata della linea ATAC “Appio/Claudio” ed hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo.

Alla vista dei militari il 45enne si è dato alla fuga a piedi ma è stato raggiunto poco dopo in via Publio Valerio. Alla richiesta di esibire i documenti di identità ha tentato di estrarre dal borsello un coltello a serramanico, lungo 20 cm ma è stato subito disarmato dai Carabinieri.

Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.