“Amazon rifiuta ogni dialogo e Adecco ha nuovamente chiuso la sua filiale di Colleferro per evitare di sottoporsi alle nostre domande“, queste le parole degli ex lavoratori di Amazon, che hanno manifestato questa davanti davanti la sede della multinazionale di Jeff Bezos e davanti l’agenzia interinale.

Sarà creato un comitato ufficiale

Gli ex lavoratori attendono l’incontro con l’assessorato regionale e hanno espresso la volontà di creare un comitato ufficiale. Gli scopi sono quelli di lottare contro il precariato e informare dell’evoluzione della situazione ai cittadini. Atto costitutivo e statuto sono quasi ultimati, manca soltanto la registrazione.

Manifestazioni e cortei dopo il 31 luglio

Chiara la volontà di fare nuove manifestazioni, stavolta attraversando le strade di Colleferro, al fine di sensibilizzare e informare i residenti. Questo dovrebbe accadere dopo il 31 luglio. Infatti, l’attuale DPCM vieta le manifestazioni in corteo, lasciando spazio solo a quelle in forma statica.

Attacco alle Amministrazioni locali

La chiusura degli ex lavoratori è sulle Istituzioni locali, colpevoli a loro dire di difendere il precariato, come sta avvenendo in questa situazione. Non mancheranno aggiornamenti anche da parte nostra in merito alla situazione.