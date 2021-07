Questa mattina il Partito Comunista ha incontrato una delegazione di ex lavoratori Amazon che manifestavano davanti al polo logistico di Colleferro.

Solidarietà del Partito Comunista ai lavoratori assunti e poi licenziati da Amazon

Anche una delegazione del Partito Comunista ha aderito e incontrato gli ex lavoratori presenti per “ denunciare il ricorso dell’azienda all’uso sfrenato di lavoratori precari, utilizzati per uno, due mesi nel polo logistico con la promessa che allo scadere del contratto sarebbero stati assunti a tempo indeterminato i cui contratti invece non sono stati riconfermati, per assumere dopo poco tempo altri precari in particolare lavoratori svantaggiati”.

“È ora di finirla con questa macelleria sociale, è ora di finirla di utilizzare i lavoratori come merce. Dove sono le istituzioni?” si chiedono dal Partito Comunista. E voi, cosa ne pensate?