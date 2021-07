GRA, mezzo pesante in avaria fermo in mezzo la strada: la situazione

Oggi, la situazione traffico sul GRA di Roma è particolarmente congestionata a causa di un mezzo che blocca parzialmente il transito alle auto. Per via di un mezzo pesante in avaria, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza del km 12,200 nei pressi dell’uscita “Cassia“.

Veicolo in avaria occupa parte della strada nella galleria Cassia: traffico bloccato oggi

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, si è intraversato e ha occupato parte della sede stradale all’interno della galleria “Cassia”. Il traffico viene temporaneamente deviato nell’uscita Cassia, in attesa che il mezzo venga rimosso e che vengano fatti i rilievi di rito per stabilire cosa sia successo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Non sembra che ci siano stati feriti e questa è un’ottima notizia.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla viabilità sul Grande Raccordo Anulare di Roma oggi quanto prima. Ricordiamo che in questo primo pomeriggio del 5 luglio 2021, il traffico è alquanto congestionato nella zona a causa di quanto detto prima. Da capire ancora come il camion si sia ribaltato. Segnalate code da Flaminia a Cassia.

