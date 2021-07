Monterotondo, Tari: arriva il taglio delle tasse comunali sui rifiuti

Buone notizie per la cittadinanza: diminuiscono le tasse comunali sui rifiuti. A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento, che tiene conto delle recenti novità normative e del Piano tariffario, approvati dal Consiglio comunale nella seduta del 30 giugno scorso, le tariffe diminuiscono infatti con quote fra il 4.23% e il 4.75% per tutte le utenze non domestiche e del 6-7% per quelle domestiche.

Approvati il nuovo Regolamento e il Piano tariffario della Tassa comunale sui rifiuti: riduzioni significative sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche

Il “taglio” è stato possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda Pluriservizi Monterotondo per l’estensione della raccolta differenziata dei rifiuti, “porta a porta” o con stazioni ecologiche come al Centro storico, su tutto il territorio comunale, che ha consentito di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti in città del 18% nel triennio 2018-2020, passando da poco meno di 21mila tonnellate a circa 17mila. Ancora più significativi i risultati ottenuti in termini di riduzione della frazione complessiva di rifiuto indifferenziato, quella più costosa in termini di conferimento, che praticamente si dimezza da 15.500 tonnellate a 7.500.

L’effetto già evidente quest’anno sulla riduzione dei costi e quindi della tariffe, che per legge devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, si dispiegherà in maniera ancora più significativa nel prossimo futuro. Ulteriori diminuzioni saranno infatti possibili nelle prossime annualità per effetto del progressivo abbattimento dei costi di esercizio e, a breve, grazie alle misure previste dal decreto legge “Ristori bis”. Il piano tariffario appena approvato sarà infatti rivisto non appena verranno ufficializzati i relativi decreti attuativi del D.L., che consentiranno un ulteriore abbattimento del tributo grazie al contributo governativo straordinario per le utenze non domestiche che per Monterotondo ammonterà a circa 370mila euro.

«Lo avevamo detto lo scorso anno e molti non ci avevano creduto – afferma l’assessora al Bilancio Antonella Pancaldi – oggi li stiamo smentendo, perché si verificano le nostre previsioni. Gli enti locali hanno autonomia limitata, tuttavia l’impegno dell’amministrazione, della buona amministrazione, paga e porta vantaggi a tutta la cittadinanza. Questo anche grazie agli stessi cittadini, che dimostrano di volersi bene eseguendo una bella, corretta ed efficiente raccolta differenziata».

«Sono lieto di annunciare il taglio della Tari – dichiara il sindaco Riccardo Varone – una misura resa possibile grazie agli investimenti che negli ultimi anni hanno trasformato il ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ottenendo conseguentemente un abbattimento dei costi di esercizio, e del contributo dei cittadini che hanno favorevolmente aderito a tali trasformazioni. Il taglio delle tariffe, che contiamo di poter incrementare ulteriormente già dal prossimo anno, giunge quanto mai opportuno e tempestivo in questo momento difficile, soprattutto per aiutare le famiglie e le imprese più in difficoltà a causa della pandemia».