Giallo a Lavinio, accoltella un uomo davanti ad un bar e poi scappa

Giallo a Lavinio, vicino Roma, dove un uomo è stato accoltellato davanti ad un bar. Ecco cosa è successo.

Lavinio, accoltella un uomo e poi scappa

L’evento si sarebbe scatenato per futili motivi. Nella serata di ieri, sabato 3 luglio 2021, a Lavinio, un uomo è stato accoltellato e lasciato in mezzo alla strada in una pozza di sangue. Da quello che emerge dalle prime sommarie informazioni, la vittima sarebbe ora ricoverato in gravi condizioni presso uno dei nosocomi della Capitale.

Resta da capire il motivo di tale aggressione. Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.

Ora si cerca l’aggressore

È caccia all’autore. L’aggressore, infatti, dopo aver sferrato la colettala è subito scappato. I militari lo stanno cercando.