Dopo aver visto la partita della Nazionale, ieri sera, a Colleferro i “tifosi” hanno danneggiato piazza Italia. Alcune persone hanno devastato panchine e sedie e hanno abbandonato molti rifiuti in strada, come si evince dalle immagini.

In merito a questi atti di vandalismo è intervenuto il sindaco, Pierluigi Sanna, che in un post sui social spiega l’accaduto:

“Davvero una bella partita quella di ieri sera; una nazionale azzurra di livello che ha retto molto bene la pressione del Belgio per oltre novata minuti. Una vittoria conquistata passo passo, azione dopo azione: davvero vale la pena di esultare!

Non capisco però in quale parte dell’esultanza rientri ciò che abbiamo visto ieri sera e che rivediamo già da qualche tempo: 8 sedie nuove letteralmente spaccate a calci, una panchina cavata e trasportata, rifiuti abbandonati a terra in grande quantità, delirio fino a notte fonda ecc ecc.

Al netto del fatto che i genitori di questi “giovanissimi” è bene che si preparino perché le forze dell’ordine stanno procedendo alle identificazioni ed al netto che le cose distrutte non sono di nessuno bensì di tutti e coi soldi di tutti (ingiustamente) vanno rimesse a posto: ma che modo è questo di festeggiare una vittoria sportiva?

Oltre un anno di Covid, l’isolamento e la voglia di ritrovarsi non possono giustificare certi atteggiamenti. Non voglio fare il moralista, siamo stati tutti giovanissimi ma questo non significa che ci si puo girare dall’altra parte.

Mi sembra doveroso tornare a prendere necessarie contromisure affinché si possa proseguire a godere delle serate estive in generale e nello specifico delle partite della nazionale in un clima diverso, di gioia e partecipazione sportiva schietta, lontano dal vandalismo senza senso”.

Foto in galleria