A Colleferro un progetto di scienza partecipata per misurare la qualità dell’aria

Cosa respiriamo ogni giorno? A questa domanda proverà a rispondere il progetto ComunitAria, un percorso di formazione e di monitoraggio coordinato dal Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, in collaborazione con lo Scaffale ambientalista, con l’Ugi, Retuvasa e con la chiesa valdese di Colleferro.

Finanziato con i fondi dell’otto per mille della tavola valdese e con il contributo del Comune di Colleferro, il progetto ComunitAria mette al centro la partecipazione dei cittadini e la qualità dell’aria, fornendo strumenti per misurare autonomamente i livelli di inquinanti presenti in città.

Si chiama Citizen Sciences, ossia la scienza partecipata, un metodo di ricerca che punta alla diffusione del sapere scientifico nella cittadinanza, coinvolgendo in prima persona gli abitanti di una o più comunità.

Il programma di monitoraggio

“Insieme a esperti e ad accademici abbiamo organizzato un corso online con moduli sulle matrici ambientali, sui principali fattori inquinanti, sui metodi di raccolta e di misurazione delle polveri sottili. Nella prima fase del progetto abbiamo anche raccontato la storia dell’industrializzazione della Valle del Sacco e le varie fasi di sviluppo che hanno prodotto gravi danni ambientali nel nostro territorio. In queste settimane invece siamo passati al lavoro sul campo, con un programma di rilevamenti che andrà avanti fino a luglio”, spiega Luca Giordani dell’Unione Giovani Indipendenti.

I partecipanti di ComunitAria hanno preso dimestichezza con il palmare, uno strumento in grado di rivelare l’esposizione personale alle Pm10 e alle Pm2,5. Grazie a un’ App utilizzabile dal proprio smartphone, chi partecipa al progetto sta compilando una scheda con diverse misurazioni giornaliere. Dati che saranno raccolti e elaborati nei prossimi mesi per arrivare a un report finale che conterrà indicazioni utili e specifiche sulla presenza di inquinanti nell’aria di Colleferro e dintorni. A seguire il monitoraggio ci sono una ventina di cittadini di Colleferro, Carpineto, Segni e Artena. I partecipanti di ComunitAria posizioneranno il palmare sul davanzale di casa, in giardino o nella propria stanza, andando a coprire zone diverse tra Colleferro e dei paesi limitrofi.

Le centraline di rilevamento

Insieme alla professoressa Silvia Canepari, docente di chimica all’Università la Sapienza di Roma, il team di ComunitAria ha messo a punto una zona di campionamenti che verrà realizzata grazie all’installazione di centraline di rilevamento. “Ci saranno due tipologie di centraline – continua Giordiani – una misurerà i dati di polveri sottili nell’aria in tempo reale, l’altra sarà dotata di filtri che raccoglieranno il particolato. Dopo due mesi i filtri verranno consegnati a un laboratorio di analisi per capire la composizione e la tipologia degli inquinanti. Questa diversificazione del monitoraggio consegnerà dati e informazioni utili per mettere in campo azioni capaci di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno”.