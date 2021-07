La Roma di José Mourinho arriva a Frosinone. Infatti, i giallorossi affronteranno una delle ultime amichevoli pre-campionato in Ciociaria. Scopriamo quando e con chi.

Roma, amichevole a Frosinone della squadra di Mourinho

La Roma sta iniziando la sua serie di amichevoli estive per verificare che la preparazione vada per il meglio. Nelle prime saranno sicuramente assenti i protagonisti dell’Europeo, ma non è da escludere che in Ciociaria ci siano anche i Big. Fatta eccezione, purtroppo, per Leonardo Spinazzola. Per uno dei migliori giocatori di Euro2020 e dello scorso campionato di Serie A si prospetta un lungo stop.

Probabile invece che vi siano giovani della Primavera, chiamati a dimostrare il loro valore e le potenzialità di crescita al tecnico portoghese, che ha sempre amato far aggregare alcuni giovani alla Prima Squadra per farli crescere ed esordire con i dovuti tempi.

Amichevoli pre-campionato 2021 dell’As Roma: il programma

Partiamo con la lista delle amichevoli. Il 15 luglio è prevista la prima uscita pubblica della squadra dello Special One, contro il Montecatini. Il 18 luglio sarà il turno della Ternana. Il 21 luglio si giocherà la terza amichevole contro la Triestina e il 25 luglio, a Frosinone, i giallorossi affronteranno gli ungheresi del Debrecen, prima di spostarsi in Portogallo per la seconda parte del ritiro pre-campionato 2021-2022.

Qui, è possibile che i Capitolini organizzino un altro paio di amichevoli con formazioni locali o del campionato spagnolo. Di certo, il 7 agosto lo staff si sposterà a Siviglia, per scontrarsi contro il Betis.

Dopo queste amichevoli è possibile che si pianificherà un’ultima amichevole allo stadio Olimpico (probabilmente di medio-alto livello), per poi far partire ufficialmente la prossima e tanto attesa stagione dei tifosi romanisti.

Il 19 agosto ci sarà infatti l’esordio nella nuovissima competizione (la Conference League) europea e soltanto 3 giorni dopo, il 22 agosto, sarà già tempo di pensare ai 3 punti. Questo ha motivato la scelta di partite amichevoli ravvicinate tra loro.

Il 25 luglio amichevole a Frosinone

Insomma, il 25 luglio la Roma affronterà il Debrecen in amichevole a Frosinone e sarà un’occasione per i tifosi giallorossi della Ciociaria e dintorni, ma anche delle varie zone della provincia, di vedere in azione i nuovi acquisti e scoprire come sarà l’era Mourinho, uno degli allenatori che sta incuriosendo più di tutti gli appassionati di calcio, soprattutto i supporter romanisti.

Per semplificazione giornalistica parliamo di Roma di Mourinho, ma, come il tecnico stesso ha dichiarato nella sua prima conferenza stampa, è bene parlare di Roma dei romanisti. Dopo tanto clamore mediatico, adesso è dunque ora di vedere quali saranno i primi frutti in campo.