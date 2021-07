Mourinho Day: oggi lo sbarco a Ciampino alle ore 14:00

È finalmente arrivato il giorno di Mourinho alla Roma. Il famoso “Special Day” è previsto per le ore 14:00, quando l’allenatore portoghese atterrerà all’aeroporto di Ciampino.

Mourinho pronto ad atterrare a Ciampino

Prevista un’invasione di tifosi a Ciampino per dare il benvenuto alle Special One. Difatti nella giornata di oggi, venerdì 2 luglio 2021, è previsto l’arrivo di Josè Mourinho. Lo stesso allenatore ex Inter ha lasciato un video sul profilo della As Roma dove avvisava i tifosi del suo imminente arrivo.

Secondo quanto riportato da alcune informazioni, visto il no secco del Governo per evitare la quarantena, la Roma si starebbe attivando per blindare l’evento. Tre auto andranno in aeroporto e lo scorteranno fino a Trigoria dove resterà in isolamento 5 giorni.

La conferenza di presentazione

Non c’è una data e una location certa. Molto probabilmente il tutto slitterà alla prossima settimana. Il primo allenamento sotto la guida dello Special One, invece, è previsto il 7 luglio.

Foto: Autore: Steffen Prößdorf | Ringraziamenti: Steffen Prößdorf