La catena di supermercati Decò ha diffuso un avviso di richiamo del Mix a base di farina di castagne a marchio Lo Conte a causa di una contaminazione da aflatossine.

E’ stato pubblicato un avviso di richiamo per il Mix a base di farina di castagne a marchio Lo Conte, la motivazione indicata è la contaminazione da aflatossine.

Il lotto

Nello specifico si tratta del lotto di produzione: 20352 del “Mix a base di farina di Castagne” a marchio Lo Conte (EAN: 8009355000163) con data di scadenza: 31/12/2021 prodotto nello stabilimento IPAFOOD SRL in via San Nicola a Trignano, 16 Ariano Irpino in provincia di Avellino.

L’avviso ai consumatori è stato pubblicato sul sito della catena di supermercati Decò con l’invito a non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita di acquisto per un reso o di smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici.

Le aflatossine, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono altamente tossiche e sono tra le sostanze più cancerogene esistenti.