Alatri, tragico incidente nella notte: è morto un 40enne di Veroli

Tragedia tra Frosinone e Alatri nella notte. È morto un ragazzo di 40 anni: la vittima è stata identificata.

Brutto incidente nella notte: addio a Marco Marcoccia di Veroli

Il sinistro è avvenuto nella notte, questa mattina l’enorme dolore. Nella nottata di ieri, giovedì 1 luglio 2021, in via per Casamari, tra Frosinone e Alatri, è avvenuto un brutto incidente. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo di 40 anni, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto.

Identificata la vittima

La vittima è stata identificata: si tratta di Marco Marcoccia, uomo di 40 anni residente a Veroli. La comunità è ancora sotto shock. Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando, anche tramite mezzi social.