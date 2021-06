Shock nel territorio di Veroli, più precisamente nella zona del Crocifisso. Un uomo era uscito di casa per andare a lavorare e non ha fatto più ritorno. Ecco cosa è successo.

Viene trovato senza vita in un terreno: comunità di Veroli sotto shock

Restano da chiarire i motivi. Nella giornata di ieri, sabato 26 giugno 2021, poco dopo le 22, in un terreno agricolo di Castelmassimo è stato ritrovato il corpo di un uomo privo di vita. La vittima, come viene riferito da alcune informazioni, era uscito di casa per andare a lavorare e non ne ha fatto più ritorno.

Forse un malore, ma ancora non è certo. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Identificata la vittima

Il nome della persona deceduta è Egidio Magnante. L’uomo era molto conosciuto e stimato all’interno della sua comunità