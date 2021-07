Roma, aggressione razzista al sindacalista Aboubakar Soumahoro…

Brutto episodio sulla Metro A di Roma. Aboubakar Soumahoro, sindacalista leader della Lega Braccianti e massimo esponente della battaglia per i diritti dei lavoratori stagionali, tramite il suo profilo twitter, da denunciato un’aggressione razzista nei suoi confronti.

Il tweet del sindacalista Aboubakar Soumahoro

Denunciato un’altra aggressione subita oggi in metro A a Roma. Ringrazio la polizia per il pronto intervento. L’avv. @leg_alessandra procederà contro il sessantenne che mi ha aggredito verbalmente, urlando tra le altre cose, “TESTA DI C***O STAI LONTANO”. Contro ogni razzismo.

Non è la prima aggressione razzista

Purtroppo Soumahoro ha dovuto far fronte ad altri episodi del genere. Come quello avvenuto lo scorso gennaio dove un tassista di Roma gli diede dell’animale.