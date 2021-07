Di seguito, una nota stampa dei volontari di Fare Verde Fiuggi.

La nota

“I volontari di Fare Verde Fiuggi insieme all’ornitologo dott. Ermanno De Pisi, hanno preso a cuore un piccolo angolo di Paradiso: la “Garzaia presente nella Riserva Naturale di Canterno”

Infatti, nella mattinata del 28 giugno hanno appurato che l’esito della nidificazione sia degli Aironi Cenerini che degli Aironi Guardabuoi, quale nuova specie di Ardeidi nidificanti (scoperta e censita proprio in questo anno dagli stessi), è in buona salute.

Con l’aumento delle temperature e la scarsità di piogge, di conseguenza e per effetto anche della evaporazione, il livello dell’acqua del Lago sta subendo una notevole diminuzione, e ben presto la zona umida tornerà in secca.

Questo fenomeno, oltre a destabilizzare il ciclo vitale di quelle specie di uccelli che nidificano tra i cespugli a pelo d’acqua, sta evidenziando tutti quei rifiuti che vengono immessi nello stesso Lago a mezzo delle piogge torrenziali invernali del Fosso del Diluvio, e che emergono come Cimeli Storici, a testimonianza delle mancate azioni di tutela ambientale della stessa Riserva Naturale.

Non smetteremo mai di ricordare a tutta la popolazione che questa Riserva Naturale, sin dalla data della sua istituzione che risale al lontano 1997, e che, da gestione Provinciale, all’attuale gestione Regionale, non ha mai goduto e non gode di alcuna azione volta alla tutela ambientale della stessa, anche se, dai vari comunicati si legge, e dalle varie conferenze si ode, che i gestori di questa Riserva Naturale avrebbero, come scopo prioritario proprio la Tutela della Biodiversità!!!

Speriamo che al più presto, la Regione Lazio prenda le dovute misure di controllo e faccia in modo che i delegati alla tutela ambientale di questa Riserva Naturale si decidano a far coincidere pensieri, parole e promesse, con Fatti Concreti !!!!”, è quanto trasmesso tramite nota.

Foto di repertorio