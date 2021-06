L’Amministrazione Comunale di Ardea informa i cittadini che sono partiti i lavori su via Laurentina. Ecco i dettagli.

Al via i lavori su via Laurentina

“Questa settimana sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale su via Laurentina nel tratto tra il ponte in prossimità della Conad e la rotonda di Idrica da parte di Città Metropolitana.

I tecnici e gli operai sono al lavoro per il rifacimento dell’asfalto, a cui seguirà il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Per ridurre al massimo i disagi i lavori di stanno svolgendo di notte. Si tratta di lavori che i cittadini richiedevano da almeno 10 anni e che sono sempre stati rinviati in un tratto di strada ormai divenuto impraticabile ed estremamente pericoloso, costringendo gli automobilisti ad invadere la corsia opposta per evitare le buche.

La nostra Amministrazione ha continuamente sollecitato Città Metropolitana, con continue interlocuzioni con il vicesindaco Maria Teresa Zotta e la sindaca Virginia Raggi, affinchè potessero realizzarsi questi lavori.

Siamo coscienti delle difficoltà nel reperire i fondi per questi lavori necessari e non più procrastinabili. Anche per questo apprezziamo lo sforzo fatto per mantenere fede alle promesse fatte e ringraziamo la Sindaca e la Vice Sindaca per il loro lavoro”, è quanto comunicato dall’Amministrazione.

