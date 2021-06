Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono stati impegnati in una serie di controlli antidroga dal centro storico alle periferie, eseguendo anche mirati blitz nelle note piazze di spaccio e nei luoghi maggiormente frequentati da tossicodipendenti. Ad esito delle attività sono state arrestate 3 persone e sono state sequestrate dosi di eroina, cocaina e hashish.

I controlli

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno notato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, aggirarsi in atteggiamento sospetto in largo Gaetana Agnesi e lo hanno seguito fino all’ingresso del parco Colle Oppio dove ha avvicinato un giovane e gli ceduto alcuni involucri in cambio di denaro contante. I Carabinieri sono quindi intervenuti interrompendo lo spaccio e arrestando il pusher. Sequestrate dosi di hashish e denaro contante.

In serata, a Tor Bella Monaca, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno bloccato un 46enne romano sorpreso a cedere due dosi di eroina ad un giovane. In possesso del pusher sono state trovate e sequestrate dosi di eroina, cocaina e hashish.

Nella notte, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 36enne romano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso, all’interno di una piazza di spaccio in via dell’Archeologia, a cedere alcune dosi di cocaina a un 60enne. Nelle tasche dell’arrestato sono state rinvenute 18 dosi di cocaina, sequestrate unitamente a 585 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli arrestati sono stati portati e trattenuti nelle camere di sicurezza delle caserme, in attesa del rito direttissimo, mentre gli acquirenti sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.