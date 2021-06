3 arrestati, 13 indagati, 7.780 persone controllate; 488 le pattuglie impegnate in stazione, 37 a bordo di 73 treni, 13 le sanzioni amministrative elevate, di cui 5 al Regolamento Polizia Ferroviaria: questo il bilancio settimanale dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, in ambito regionale.

Ecco tutti i dettagli

Nella giornata del 22 giugno gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Ostiense hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 45 anni in esecuzione di un’ ordinanza di carcerazione dovendo scontare una pena di 11 mesi e 27 giorni. L’uomo è stato arrestato per il reato di ricettazione, commesso alla fine del 2006 in concorso con altri connazionali quando era stato sorpreso a scaricare della merce di dubbia provenienza risultata poi rubata.

Nella giornata del 24 giugno gli agenti della Squadra Giudiziaria del Compartimento hanno tratto in arresto due cittadini rumeni di 43 e 37 anni, sorpresi mentre derubavano un portafogli ad una viaggiatrice. Alla donna, che non si era accorta di nulla, è stato restituito il maltolto mentre i due sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito di convalida.