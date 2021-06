Nella giornata di oggi 28 giugno alle ore 10 circa su via Aurelia all’altezza del km 35,7 ( comune di Ladispoli) direzione Roma, la S.O. su richiesta del 118 ha inviato la squadra VV.F di Cerveteri (26/A) per un grave incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte 3 autovetture e i relativi conducenti.

Morta una persona di 58 anni sulla via Aurelia

A seguito del forte impatto è deceduto un uomo di anni 58.

Il personale VV.F insieme a quello del 118, ha estratto con le attrezzature da taglio due persone in codice rosso che sono state affidate alle due eliambulanze presenti sul posto, per il trasporto in ospedale.

Aggiornamenti Anas

A causa di un incidente, lungo la strada statale 1 “Aurelia” è provvisoriamente chiuso un tratto in corrispondenza del km 35,700, nel territorio comunale di Ladispoli, in provincia di Roma.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale – che ha interessato complessivamente tre veicoli – a seguito del quale una persona è deceduta ed altre tre sono rimaste ferite.

Attualmente la circolazione è deviata in loco.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118, a seguito dell’intervento dell’eliambulanza.