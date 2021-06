Controlli movida, Polizia Locale ferma un uomo intento a minacciare i passanti con una bottiglia rotta. Denunciato anche un parcheggiatore abusivo.

Anche in questo fine settimana la Polizia Locale è stata impegnata nei controlli nei luoghi della movida, per verificare il rispetto delle misure a tutela della salute collettiva, contrastare la formazione di assembramenti e illeciti, come la vendita ed il consumo irregolare di bevande alcoliche.

Nel corso della vigilanza a Piazzale Flaminio, le pattuglie hanno fermato un cittadino di nazionalità francese di 46 anni intento a minacciare i passanti con il collo rotto di una bottiglia di vetro. L’uomo , che aveva anche lanciato alcune bottiglie di vetro su un mezzo Ama, é stato denunciato per minacce aggravate. In stato di alterazione, è stato affidato alle cure del personale medico per gli accertamenti del caso.