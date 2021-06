Roma. Incessanti controlli interforze per il contrasto alla mala movida. 433 persone controllate e 13 le sanzioni amministrative elevate, denunciato un cittadino marocchino per minacce.

Proseguono, senza soluzione di continuità, i controlli interforze, finalizzati al contenimento e al contrasto della movida violenta, così come predisposto dall’Ordinanza di Servizio del Questore, recependo le determinazioni raggiunte in sede di Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura.

I servizi hanno riguardato le zone più calde della movida romana, piazza Campo dei Fiori, San Lorenzo e Trastevere. A Campo dei Fiori si è proceduto al controllo di 304 persone, sono state elevate 11 sanzioni amministrative, ai sensi del codice della strada, con 2 carte di circolazioni ritirate, 8 i veicoli rimossi per intralcio alla circolazione stradale, 5 le sanzioni elevate per inottemperanza all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Piazza dell’Immacolata, Largo dei Volsci, via degli Ausoni, queste le zone di San Lorenzo, scandagliate dagli agenti del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Rubino, in collaborazione con 2 squadre del Reparto Mobile di Firenze, 1 pattuglia della Guardia di Finanza e personale di polizia Roma Capitale.

Nel corso della attività sono stati sanzionati amministrativamente, con diffida, 4 esercizi commerciali (n.2 minimarket, n. 2 gallerie d’arte), per aver violato l’ordinanza sindacale, con conseguente somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito, e per inosservanza del Regolamento di Polizia Urbana, nonché nr. 2 sanzioni amministrative a carico degli acquirenti. Per tali esercizi sarà vagliata l’applicazione della sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S.

Al termine del servizio sono state controllate 129 persone, 9 veicoli e 40 attività commerciali.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti del commissariato Trastevere, diretto da Manuela Rubinacci, in collaborazione con gli agenti di Polizia Roma Capitale, in forza al I Gruppo, un cittadino marocchino di 24 anni è stato denunciato per minacce.

Quando i poliziotti hanno notato il giovane, a torso nudo, inseguire un gruppo di 3 ragazzi in Lungotevere de Cenci, direzione ponte Garibaldi, brandendo un coccio di bottiglia in mano, lo hanno immediatamente bloccato. A causa dei numerosi tagli sulle sue mani, il giovane, è stato soccorso da personale del 118.

2 gli esercizi commerciali controllati dagli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, diretta da Agnese Cedrone nel quartiere di Trastevere. Ai due mini-market, uno in via Morosini e l’altro in viale Trastevere sono state elevate complessivamente 5 sanzioni. Al primo è stata contestata la sanzione di 3.334,00 euro per commercio di generi alimentari scaduti di validità, con il conseguente sequestro amministrativo dei prodotti alimentari scaduti. Provvedimento volto alla tutela della salute pubblica. Al secondo, oltre alla sanzione di 3.334,00 per commercio di generi alimentari scaduti, sono state elevate multe per vendita di bevande alcoliche dopo le ore 20. Anche per quest’ultima attività è scattato il sequestro amministrativo per gli alimenti scaduti.

Continueranno, anche nelle prossime giornate, analoghi servizi di controllo del territorio potenziati. Con massima attenzione ai gruppi di giovani, dediti a schiamazzi o al consumo, smodato, di alcolici. A tal riguardo, i locali che somministreranno bevande alcoliche ai minori o oltre l’orario consentito verranno immediatamente sanzionati e posti al vaglio della Divisione Polizia Amministrativa per una successiva sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S.