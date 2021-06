Una vita spezzata a soli 14 anni. La città di Velletri piange Davide Cugini, ragazzo giovanissimo che ieri notte è rimasto vittima di un bruttissimo incidente.

La città di Velletri piange Davide Cugini

Il sinistro è avvenuto in via Colle Caldara. Una macchina e uno scooter, guidato dal giovane 14enne, si sono scontrati e l’impatto è stato fatale a Davide Cugini. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma la notizia della morte del ragazzo ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Tanto lo sgomento a Velletri soprattutto tra i più giovani. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata ed ora è a disposizione delle autorità giudiziarie.

Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione.