Tragedia nella notte a Velletri: un ragazzo di 14 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto in via Colle Caldara, tra un’auto guidata da un 38enne e uno scooter, con in sella il giovane.

Incidente a Velletri: la vittima è un ragazzo di soli 14 anni

Un impatto fatale che non ha lasciato scampo al 14enne, Davide. Le cause e le dinamiche di quanto accaduto sono in fase di accertamento dà parte degli addetti.

La salma del ragazzo è stata trasportata all’Istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata. La città di Velletri è sconvolta in seguito all’accaduto.

Foto di repertorio