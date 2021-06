Grazie ad un serrato controllo del territorio, sono stati arrestati nella notte dalla Polizia di Stato 2 ladri specializzati nel razziare i catalizzatori delle auto. Erano da poco passate le 4 di questa notte quando presso la sala operativa della Questura di Roma è giunta una segnalazione di 2 persone che stavano rubando le gomme delle auto.

La “nota” è stata raccolta da una pattuglia della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, che, in pochissimo tempo, è giunta in via Arturo Mercanti bloccando subito uno dei 2 sospetti mentre era ancora sotto l’auto. Sono passati pochi istanti e lo stesso equipaggio è riuscito a fermare anche l’altro sospettato che, alla vista della polizia, si era dato alla fuga.

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che i 2 ladri, poco prima di mettersi al lavoro, avevano smontato il catalizzatore di un’altra vettura parcheggiata nella stessa via.

Gli agenti, perquisendo i 2 sospetti, hanno trovato un seghetto elettrico portatile con alcune lame di ricambio che viene appunto usato per tagliare i catalizzatori, divenuti oggi particolarmente fruttuosi sul mercato nero, perché contengono metalli nobili quali platino, palladio e rodio.

T.D. e F.G.F. , entrambi originari della Romania, di 52 e 51 anni, dopo gli atti di rito, sono stati arrestati per furto aggravato e posti a disposizione della Magistratura.

Foto di repertorio