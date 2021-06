Magliana, 46enne armato in strada: in casa aveva persino una katana!

Panico in strada a Roma, zona Magliana. Denunciato in stato di libertà un romano di 46 anni per detenzione illegale di armi. Quest’ultimo è stato trovato a spasso armato in via dell’Impruneta.

I fatti

Momenti di timore a Magliana, che sono svaniti grazie all’intervento degli agenti del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, sono intervenuti in via dell’Impruneta dove era stata segnalata una persona armata in strada a seguito della ricezione di un video in cui veniva ripreso l’uomo.

Da indagini successive si è riusciti a risalire ad un 46enne romano sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e divieto di avvicinamento.

A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 6 munizioni per arma comune da sparo 9×21, la replica di una beretta 92 FS priva di tappo rosso e una spada Katana.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi.