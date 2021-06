Sono stati gli uomini della Sezione Operativa dell’ufficio di Gabinetto ad arrestare una 17enne cittadina romena per furto aggravato in concorso. I poliziotti, nell’ambito dei controlli anti movida disposti dal Questore nella zona del c.d. tridente, transitando in via del Corso, hanno visto un trambusto in un negozio di occhiali, con una ragazza che si dava alla fuga, seguita da una commessa.

Gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento, bloccandola a piedi in via dei Greci, mentre tentava di far perdere le proprie tracce, entrando in un condominio. La giovane aveva con sé una borsa “schermata”, dove all’interno erano presenti 5 paia di occhiali per un valore di 1472 euro.

Tornati presso il punto vendita, la commessa ha riconosciuto la donna quale autrice del furto della merce asportata.

Alla fine degli accertamenti la borsa è stata sequestrata, mentre la ragazza è stata associata presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Tutta la merce rubata è stata riconsegnata al punto vendita.

