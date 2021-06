Se siete affascinati dal mondo della ristorazione ecco l’offerta che fa per voi! Adecco Tourism & Logistic, divisione specializzata nella Ricerca e Selezione di profili qualificati per il settore Turistico/Logistico, cerca 50 operatori pluriservizio da inserire in una importante catena di ristorazione della quale però non si conosce il nome.

Le risorse selezionate, alle quali sarà inizialmente proposto un contratto a tempo determinato, avranno però la possibilità di essere definitivamente assunte qualora mostrassero capacità e buona volontà. L’offerta di lavoro è su Roma. Se siete interessati leggete allora di seguito per avere accesso a tutte le informazioni utili per candidarvi.

50 operatori pluriservizio per catena di ristorazione: requisiti

Per partecipare con successo alle selezioni occorrono alcuni importanti requisiti tra cui licenza media e disponibilità a lavorare su turni e nel weekend, soprattutto in alta stagione quando la mole di lavoro è decisamente più alta. Ancora, tra i requisiti utili per partecipare, anche quello di essere auto o moto muniti per potersi dunque muovere con più facilità.

Sedi per le quali candidarsi

Si cercano 50 operatori pluriservizio per importante catena di ristorazione ma quali sono le varie sedi per le quali è possibile candidarsi con successo? Le elenchiamo di seguito: Boccea, Battistini, Roma Parco Da Vinci Fiumicino, Tiburtina,Torre Spaccata, Castel Romano, Trastevere, Testaccio, Salaria , Centro commerciale Gran Roma, Eur, Ardeatina, Pomezia. Se siete dunque alla ricerca di una occupazione in una di queste sedi e avete tutte le carte in regola, candidatevi!

Come candidarsi

Inoltrare il proprio curriculum sarà facile e veloce. La mail è roma.tourism@adecco.it. Mandate a questo indirizzo il vostro cv e potreste essere tra coloro che verranno ingaggiati come operatori pluriservizio. Coloro che saranno selezionati prenderanno servizio a partire dal prossimo 15 luglio. L’offerta è stata segnalata da Circuito Lavoro.