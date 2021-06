A causa di un incidente avvenuto tra San Cesareo e lo svincolo della A1 le auto sono fermate e procedono a passo d’uomo sull’Autostrada Roma-Napoli. Nel tratto della Diramazione di Roma Sud si va avanti a singhiozzo e la viabilità è congestionata in questo caldo pomeriggio di oggi, 25 giugno 2021.

Incidente sulla A1 tra San Cesareo e lo svincolo dell’Autostrada A1: lunghe code

Come visibile nella telecamera di Autostrade per l’Italia, nella zona D19 km. 03,8 PMV San Cesareo, itinere Sud il traffico procede in maniera poco spedita. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio estivo e si sono create code sulla diramazione di Roma Sud.

Il sinistro è stato segnalato da Astral infomobilità sui suoi canali social e in questi istanti le forze dell’Ordine sono sul posto per i rilievi di rito, atti ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Presente anche il personale addetto alla rimozione dei detriti, per ripristinare al più presto la consueta viabilità.

Al momento non ci sono notizie in merito all’impatto e a eventuali feriti. In tal senso, potrebbero esserci ulteriori novità sulla dinamica dell’incidente e sulla situazione delle persone rimaste coinvolte nei prossimi minuti.

Intanto, si procede a passo d’uomo in questi istanti tra San Cesareo e lo svincolo della A1 a causa del suddetto incidente. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.

Primo aggiornamento:

Alle 16:40 le code sono in aumento e arrivano fino a 10 chilometri per l’incidente avvenuto tra la Barriera di Roma Sud e lo svincolo dell’autostrada A1. A segnalarlo è Astral Infomobilità.