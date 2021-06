Una scomparsa che ha lasciato attonita la cittadinanza di Labico, quella di Leonilde. Una donna conosciuta da pressoché tutti i residenti della cittadina Casilina.

Labico piange Leonilde

Un nome da leonessa che ben si addiceva alla donna, che per anni è stata impegnata attiva nel settore sociale della cittadina. A piangerne la scomparsa, oltre i familiari e gli amici e tutte le persone che ha aiutato in questo tempo, anche l’Amministrazione Comunale. Per bocca del Sindaco di Labico, Danilo Giovannoli, sono arrivate le condoglianze Comunali:

“Esprimo le mie più sincere condoglianze ai familiari della nostra cara Leonilde, donna impegnata nel sociale con la sua lunga permanenza da volontaria presso il Centro Sociale Anziani del nostro paese.

Grazie di cuore”.