Eur, paura sulla Colombo: incendio in un tombino dove c’erano fili elettrici

Alle ore 04:00 circa di stamattina, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due squadre operative (7A e 11A) e successivamente anche il Nucleo SAF ( speleo-alpino-fluviale ) per l’incendio di cavi elettrici in Via Cristoforo Colombo incrocio Viale America.

Paura in via Cristoforo Colombo

L’incendio si è sviluppato all’interno di un tombino dove sono collocati apparati elettrici e si è levata una colonna di fumo che ha allarmato i cittadini che subito hanno chiamato i Vigili del Fuoco.

L’area è stata interdetta al transito pedonale.

Funzionario VVF di servizio sul posto.