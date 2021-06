Scomparsa il 24 giugno 2018 da Roma, zona Tiburtina e a distanza di tre anni non ci sono ancora novità in merito alla sua misteriosa sparizione avvenuta a Rebibbia.

Oggi è Chi l’ha visto? a rilanciare l’appello a tutti gli spettatori della popolare trasmissione di Rai Tre.

Il #24giugno 2018 Cristina Fiaschetti è scomparsa da #Roma. La sua auto ritrovata parcheggiata su Via Tiburtina nelle vicinanze della fermata della Metro B “Rebibbia”. Cosa le è successo?#chilhavisto→ https://t.co/iepSH1On8Z pic.twitter.com/VztocZg6VY — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 24, 2021

Come si legge nel suo profilo stilato da Chi l’ha visto? Cristina Fiaschetti ha 64 anni, è una casalinga, vive a Roma, zona Rebibbia, con il marito. Domenica 24 giugno 2018, intorno alle 10 del mattino, è uscita di casa con la sua auto, una Fiat 126 di colore blu, dicendo che sarebbe andata ad un mercatino domenicale su Via Palmiro Togliatti, ma lì non è arrivata ed è scattato l’allarme.

L’auto è stata ritrovata parcheggiata su Via Tiburtina nelle vicinanze della fermata della Metro B “Rebibbia” con all’interno i documenti, il portafogli e le chiavi di casa. Non ha con sé il cellulare.

Sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe avere bisogno di aiuto. Indossa occhiali da vista neri come in foto. E’ riconoscibile da un leggero strabismo.

Cliccando qui potete vedere anche la sua foto. Se qualcuno avesse notizie della donna, può contattare le forze dell’Ordine e anche Chi l’ha visto?