A1 Milano-Napoli: torna operativa la stazione di Fiano Romano

Sulla A1 Milano – Napoli è stata riaperta poco prima delle 18:00 di oggi la stazione di Fiano Romano sia in ingresso che in uscita, grazie alla conclusione dei lavori di ripristino di 4 piste, avviati in seguito ai danni provocati da un mezzo in fiamme lo scorso sabato 19 giugno.

RIAPERTE 4 PISTE PER CONSENTIRE L’UTILIZZO SIA IN USCITA CHE IN INGRESSO

Le modalità e i tempi della riapertura sono stati condivisi con le strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulla base degli esiti delle necessarie verifiche condotte sugli elementi strutturali della stazione danneggiata dall’incendio.

Prosegue intanto la progettazione degli interventi che consentiranno il pieno ripristino delle restanti 5 piste – di cui dispone la stazione – che resteranno pertanto non attive fino alla conclusione dei lavori.