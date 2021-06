Identificato il camionista che ha perso la vita sulla Roma-Civitavecchia a causa di un incidente. Si tratta di Giuseppe Maggi, uomo di 55 anni di Ferentino.

Addio a Giuseppe Maggi: è morto carbonizzato sulla Roma-Civitavecchia

Il fattaccio è avvenuto lo scorso venerdì 18 giugno 2021 sull’autostrada Roma-Civitavecchia. A causa di un incidente dove un camion ha preso fuoco, ha perso la vita Giuseppe Maggi, camionista 55enne di Ferentino.

Il mezzo, per circostanze ancora da chiarire, si è ribaltato e ha preso fuoco. Purtroppo per il 55enne non c’è stato niente da fare.

Le più sentite condoglianze a nome di tutta la redazione di Casilina News.