Ripartita pressoché tutta l’Italia, anche i parchi giochi riprendono a funzionare. Al Rainbow Magicland di Valmontone tornano dunque le offerte di lavoro. Scopriamo quali sono le posizioni aperte e come fare per candidarsi inviando il proprio CV.

Sono otto le posizioni vacanti al parco giochi della provincia di Roma.

Area aziendale: Manutenzione

La risorsa dovrà occuparsi di piccoli lavori elettrici , idraulici, meccanici e manutenzioni generiche. Requisiti richiesti: • propensione a lavoro in team e buona resistenza allo stress; • esperienza minima pregressa di 2 anni; • disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Costituirà titolo preferenziale la residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro. Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.

Maintenance Management Software Project Manager

Area aziendale: Manutenzione

Functions & Responsibilities • Participates in the definition of the requirements for the Maintenance Management Software (MMS). • Coordinates the software installation in the Park and assures thar all PC´s and tablets required for the implementation are fully operational. • Defines in the MMS all the existing preventive maintenance programs (daily, monthly, quarterly and annual) for all the rides and facilities in the park. • Validates with the rides and facilities vendors that all preventive maintenance programs are updated. • Defines in the MMS the course of actions to fix any malfunctions in attractions and facilities and establish performance metrics. • Designs reports in the MMS including rides and facility downtime, maintenance cost and maintenance organization activities. • Designs and implements the MMS training plan for all maintenance technicians. Requirements Education: University degree in Electrical/Mechanical Engineering Certifications: Safety & Health certification will be recommended Languages: Fluent in English Computer Skills Microsoft Office.

Clicca qui per visionare le suddette offerte e candidarti per la posizione prescelta, tramite la compilazione del form.