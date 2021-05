Valmontone, Porta Futuro Lazio. Inaugurazione sportello a Palazzo Doria

VALMONTONE, MATTIA (PD): INAUGURAZIONE PORTA FUTURO PRESSO PALAZZO DORIA SIMBOLO DI RESISTENZA E RINASCITA

Valmontone, 27 maggio. Si è svolta questa mattina l’inaugurazione del 10° sportello del network regionale “Porta Futuro Lazio” presso la Biblioteca Comunale “Giuseppe Caiati”, ubicata al pianoterra di Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone (RM). La rete è composta dagli sportelli di Roma, (PFL Sapienza; PFL Roma Tre; PFL Tor Vergata), Viterbo, Rieti, Latina, Cassino, Civitavecchia e Capena.

“Con l’inaugurazione dello sportello Porta Futuro a Valmontone continuiamo a portare in tutto il territorio regionale, e non solo nelle grandi città, strumenti concreti per supportare i giovani nell’orientamento universitario e lavorativo, nel bilancio e potenziamento delle competenze e nell’incontro tra domanda e offerta con le imprese – ha dichiarato Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione consiglio regionale del Lazio – Una scelta importante per tutto il territorio e una comunità che ha subito la grande perdita di Willy Monteiro Duarte, una ferita alla quale noi rispondiamo con spazi, opportunità concrete e servizi dedicati a una generazione che ha bisogno di essere rimessa al centro della politica“.

La rete PFL dal 2016 ha fornito a oltre 125 mila cittadini e cittadine e 1217 imprese attività di accompagnamento, formazione e incontro domanda e offerta. Lo sportello sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 16 e il martedì e giovedì dalle 9 alle 18. Sono già previste attività in modalità Webinar relative alla compilazione del CV, corsi di informatica, web marketing, inglese oltre che focus su imprenditoria femminile e le opportunità del green market.

“Palazzo Doria è stato il simbolo della resistenza ai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale e ora sarà il simbolo della rinascita dopo la pandemia. Un esempio di come il patrimonio culturale e storico possa essere contaminato dall’innovazione e rappresentare un punto di aggregazione e di stimolo per le nuove generazioni. Un ponte tra scuola, università, lavoro ma soprattutto tra comunità e istituzioni che ha come obiettivo quello di mettere i giovani e le giovani di crescere, emanciparsi dalle fragilità e sognare in grande. Ringrazio il Presidente Nicola Zingaretti, l’Assessore Claudio Di Berardino e Alessio Pontillo dell’Ente regionale DISCO per aver reso possibile l’inaugurazione odierna e auguro buon lavoro a tutte le operatrici e gli operatori che saranno impiegati nei prossimi mesi nelle attività“, ha concluso la Mattia.