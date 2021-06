Partirà giovedì 24 giugno il percorso di partecipazione del programma di rigenerazione urbana per la rinascita di una delle aree periferiche con una maggiore presenza di edilizia pubblica: il quartiere di San Basilio nel Municipio IV.

Primo appuntamento alla Biblioteca Aldo Fabrizi

L’incontro con i cittadini dove sarà illustrato il programma da condividere e decidere insieme ai abitanti si terrà presso la Biblioteca Aldo Fabrizi alle ore 17.

Il processo di rigenerazione urbana, il cui presupposto principale è il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, punta al miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso l’arricchimento culturale, lo sviluppo del tessuto socio-economico, la coesione sociale in un’ottica di innovazione e sostenibilità.

Le sfide riguardano l’adeguamento degli attuali standard abitativi, l’efficienza energetica, la biodiversità, la riforestazione e l’agricoltura urbana.

In particolare l’obiettivo è realizzare una “città parco” con un nuovo spazio di connessione immaginato come una “piazza diffusa”, una zona centrale che si colloca nel sistema già presente di strade e viali. Un’area da realizzare attraverso la ridefinizione della trama stradale, ampliando le connessioni pedonali e ciclabili. Ciò avviene ridisegnando il sistema della mobilità interna del quartiere favorendo l’accessibilità pedonale e una carrabilità più controllata con isole 30, definendo una parte commerciale con bar, laboratori, negozi, e una parte dedicata ai servizi di quartiere, tra cui il mercato all’aperto in diretta connessione con il sistema degli orti urbani.

Tutte le informazioni per partecipare alle diverse iniziative e gli aggiornamenti del percorso partecipativo si possono trovare sul portale di Roma Capitale all’indirizzo: http://www.urbanistica.comune.roma.it/san-basilio.html