Inviati all’interno di un parco in Via degli Anemoni per un uomo che dormiva su una panchina, gli agenti della Sezione Volanti e del V Distretto Prenestino hanno arrestato H.A., cittadino del Bangladesh di 33 anni. L’uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato anche in possesso di droga.

La vicenda

L’uomo, alla vista degli agenti, ha dato in escandescenza scagliandoglisi contro e colpendoli con calci e pugni.

Il 33enne, con diversi precedenti di polizia, nello zaino nascondeva inoltre 37 grammi di stupefacenti avvolti da cellophane azzurro.

Foto di repertorio