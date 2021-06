Choc a Centocelle. Ritrovato un cadavere sulla Prenestina: indagini in corso

Questa mattina, 22 giugno 2021, è stato ritrovato sulla Prenestina il corpo senza vita di una donna transessuale. La macabra scoperta è avvenuta verso le 7:30, in un canale di scolo.

Trovato cadavere sulla Prenestina

Il cadavere è stato scoperto da un passante, che ha immediatamento chiamato le Forze dell’Ordine. La vittima, al momento, non è stata ancora identificata e gli agenti non escludono nessuna pista, dall’incidente all’omicidio.

L’area è stata circoscritta per eseguire i rilievi scientifici: sul posto, i carabinieri del VII Nucleo Investigativo di via in Selci e i militari della Compagnia Roma Montesacro.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio