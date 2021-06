Tra Aprile e maggio 2021 nasce ed entra finalmente nel vivo la Scuola Popolare di Centocelle, gratuita e aperta ai bisogni del territorio.

Nasce a Centocelle la Scuola Popolare di Centocelle

L’idea nasce dalla mente del Professor Alquati, da poco in pensione dall’I.C. Via dei Sesami (epicentro del progetto), e prende corpo attraverso riflessioni e chiacchierate con altri colleghi delle scuole del municipio. Consapevole dei reali bisogni di un territorio che vive intensamente da molti anni, l’insegnante immagina la creazione di un polo culturale geograficamente policentrico, che possa comprendere, in un domani prossimo, una biblioteca, un teatro, un centro di aggregazione giovanile, aule per il doposcuola per alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, corsi di italiano e diversi laboratori creativi. Si rivolge quindi alla rete di contatti che ha costruito negli anni per iniziare a mettere in atto quest’idea.

La risposta del quartiere è entusiasmante e virtuosa: inizia rapidamente a concretizzarsi la possibilità di offrire a studentesse e studenti della scuola dell’obbligo un aiuto gratuito per lo svolgimento dei compiti. Le parrocchie Sant’Ireneo, la Sacra Famiglia e San Felice da Cantalice mettono a disposizione gli spazi per ospitare i corsi, mentre Casale Falchetti e il Circolo Artenoize danno disponibilità a partire da settembre. Congiuntamente, una serie di docenti (e non solo) offrono disponibilità e competenze affinché si possa attivare questa esperienza pilota.

La proposta di sostenere l’avvio di questa fase sperimentale della Scuola popolare viene subito accolta con grande slancio anche dall’equipe del progetto Patti di Impatto, selezionato da “Con i Bambini” ( http://www.conibambini.it ) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto – che vede come capofila la Cooperativa Sociale Il Cammino, insieme a una composita e ampia partnership tra cui Parsec Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Magliana 80, Cooperativa Sociale Eureka I, Folias Società Cooperativa, Fondazione Ecosistemi, Istituto Comprensivo Via Casalotti 259, Istituto Comprensivo Via Poseidone, Istituto Comprensivo Marino Centro, Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli, Istituto Comprensivo Via dei Sesami, Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dipartimento di Management e Diritto – è localizzato nei Municipi V, VI e XIII del Comune di Roma e in due Comuni della provincia e intende promuovere il benessere e la crescita armonica di minori (dai 5 ai 14 anni), realizzando interventi di supporto nei confronti delle famiglie, dei minori stessi, degli insegnanti e della più ampia comunità sociale.

L’idea messa in campo è fortemente in linea proprio con l’obiettivo portante del progetto: il consolidamento di una comunità educante che alimenti sinergie significative tra le risorse presenti sul territorio, che faciliti la sperimentazione di nuovi modelli di integrazione sociale e che, condividendo saperi, strumenti e metodologie, coprogetti e realizzi nuove opportunità di benessere per i suoi abitanti.

Anche l’equipe di Patti d’Impatto, quindi, come gli altri protagonisti di quest’ultima avventura, mette a disposizione le proprie competenze, coordinando i diversi attori che hanno scelto di vivere la Scuola Popolare di Centocelle, curando la comunicazione con le famiglie e realizzando spazi di confronto e supporto metodologico, nonché fornendo materiale didattico e per l’igienizzazione.

Patti d’impatto è, quindi, motore organizzativo di una realtà ormai attiva che continua ad espandersi accogliendo i bisogni che incontra: nel giro di un mese sono arrivate quasi una trentina di richieste di aiuto di famiglie che desideravano che i propri figli fossero coinvolti negli incontri tra ragazzi di diverse scuole (organizzati nel pieno rispetto delle normative anti-Covid) finalizzati al sostegno scolastico. Si è inoltre attivato un corso di italiano per donne straniere e sono previste lezioni estive per chi necessita di recuperare alcune materie e svolgere i compiti delle vacanze; infine, a partire dal prossimo settembre è in cantiere la collaborazione con il CPIA (Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti).

L’obiettivo di questa prima fase consiste, quindi, nel testare un modello replicabile che sia in grado, sempre più autonomamente, di gestire domanda e offerta, mettendo a sistema un servizio basato su un insieme convalidato di pratiche e strumenti.

E allora un grande in bocca al lupo alla Scuola Popolare di Centocelle!!

Per chi volesse partecipare mettendo a disposizione le proprie professionalità e competenze o chiedendo supporto didattico per studenti: