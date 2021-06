La zona interessata è quella di Civitavecchia Nord, tra il km 35 e il 36. Un camion, per circostanze ancora da chiarire, si è ribaltato e ha preso fuoco.

Incidente Roma-Civitavecchia: code chilometriche

Urla strazianti e file chilometriche. È successo nella giornata di oggi, venerdì 18 giugno 2021, sull’autostrada Roma-Civitavecchia, all’altezza di Civitavecchia Nord. Da quello che emerge dalle prime informazioni, un camion che trasportava della legna ha perso il controllo e si è ribaltato. Non solo, poco dopo il veicolo ha preso fuoco.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Necessario l’utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell’uomo dalla cabina del mezzo

Sul posto presente una botte VF (AB/17),il capoturno provinciale, il funzionario di guardia, la polizia stradale e personale di società autostrade.

Al momento si registrano chilometri di code e il tratto è bloccato.