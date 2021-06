Segnalate lunghe code in direzione Sud sull’Autostrada A1 Milano-Napoli. Tra Colleferro e Anagni un veicolo è andato in fiamme, per motivi ancora tutti da chiarire. Come visibile dall’immagine in diretta di Autostrade per l’Italia, il traffico procede a passo d’uomo in questi istanti del tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 giugno 2021. Al momento, si transita su due corsie.

Autostrada A1, veicolo in fiamme tra Colleferro e Anagni

Nel tratto Roma-Napoli dell’A1 sono presenti lunghe code tra Colleferro e Anagni, in direzione Napoli. Per ora, si viaggia su due corsie per permettere al personale incaricato di rimuovere i detriti e ristabilire la consueta viabilità. Inoltre, sul posto sono presenti anche le forze dell’Ordine per eseguire rilievi di rito.

Non risulta ancora la presenza di eventuali feriti e a tal proposito potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti, così come quelli relativi al traffico che in questi istanti si va via via intensificando tra la provincia di Roma e quella di Frosinone. Il sinistro è stato segnalato da Astral Infomobilità.

L’incendio di una vettura è infatti avvenuto al confine tra le uscite di Colleferro e Anagni. Possibili aggiornamenti a breve.