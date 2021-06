Come visibile dalla foto di Autostrade per l’Italia, è in corso l’intervento per rimuovere i detriti, prestare i dovuti soccorsi, accertare le dinamiche e gestire la viabilità in autostrada A1. Questo in conseguenza di un brutto incidente avvenuto sulla Roma-Napoli, tra Colleferro e Valmontone. Attualmente, sono stati prima 7 e poi 10 i chilometri di coda e si viaggia soltanto su una sola corsia, in direzione Napoli. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15 del pomeriggio di oggi, venerdì 11 giugno 2021.

Brutto incidente tra Colleferro e Valmontone

L’impatto è avvenuto tra più vetture e per cause ancora da accertare. Nello specifico, all’altezza del km 591, e sono rimaste coinvolte due auto e una moto e quattro persone sono rimaste ferite. Il sinistro è stato segnalato da Astral Infomobilità e adesso gli automobilisti procedono molto lentamente, in attesa che la normale circolazione venga quanto prima ripristinata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico scorre su una corsia e si registrano 10 Km di coda verso Napoli.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo, sulla Diramazione di Roma Sud, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Colleferro.

Sul posto le forze dell’Ordine e il personale autorizzato. In caso di novità, seguiranno ulteriori aggiornamenti come già avvenuto in precedenza. Sono diventati dunque 10 i chilometri di coda, per ora. La situazione potrebbe subire miglioramenti alla viabilità nei prossimi minuti.