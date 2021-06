Castelnuovo Parano, 28enne vittima di una truffa telefonica: ecco i dettagli

Oggi ad Ausonia, i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà due persone, un 29enne (già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio) ed un 37enne (già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona), entrambi di Napoli, poiché resisi responsabili di “truffa in concorso”.

I dettagli

Le verifiche svolte dai militari operanti, scaturite dalla querela sporta da una 28enne di Castelnuovo Parano, hanno acconsentito di accertare che la stessa, dopo essere stata contattata telefonicamente da un sedicente assicuratore, il quale le offriva la stipula di un contratto assicurativo ad un prezzo estremamente vantaggioso per la sua autovettura, aveva effettuato il pagamento, tramite bonifico bancario, di euro 300 senza però ottenere la copertura assicurativa.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che i prevenuti erano rispettivamente intestatari dell’utenza telefonica e del conto corrente bancario utilizzati per la truffa.

