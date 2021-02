Ubriaco alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,50 g/l. Deferimento e ritiro della patente per una persona di 62 anni. Ecco cosa è successo.

La vicenda

A Castelnuovo Parano, hanno controllato un’autovettura con alla guida un 62enne residente nella provincia di Roma, già censito per reati contro la persona e guida in stato di ebbrezza, il quale, sottoposto ad accertamenti etilometrici ha evidenziato un tasso alcolico pari a 2,50 g/l.

Lo stesso, espletate le formalità di rito è stato pertanto deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il contestuale ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo;