Le anticipazioni di Report della puntata di stasera, 14 giugno 2021, hanno fatto vedere come si parlerà di Colleferro, ma soprattutto di Amazon.

Colleferro, stasera puntata di Report su Amazon

Il team di Sigfrido Ranucci si è recato presso il polo logistico di Amazon per raccontarlo meglio e soprattutto analizzare quali sono le strategie fiscali della multinazionale di Jeff Bezos, ma anche quelle legate al lavoro. Vedremo come affronterà questi temi in base alla situazione specifica di Colleferro.

Ci sarà l’ennesimo scoop della trasmissione di Rai Tre? L’appuntamento per scoprirlo è alle 21:20. Probabile che verrà affrontata la vicenda legata ai disagi fatti emergere dagli ex lavoratori Amazon. Situazioni che abbiamo già affrontato in vari momenti e su cui non mancheremo di ritornare.